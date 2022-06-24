Следователи проверяют информацию о незаконной добыче песка под Новосибирском.
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
СК РФ по Новосибирской области проверит информацию о незаконной добыче песка в районе села Старый Искитим. Ранее об этом написали СМИ.
– По данному факту следственным отделом по Искитимскому району следственного управления СК России по Новосибирской области организована уголовно-процессуальная проверка, – говорится в сообщении СК РФ по Новосибирской области
Следователи устанавливают обстоятельства происходящего. После проверки будет принято решение в соответствии с законодательством.
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