Следователи проверяют информацию о незаконной добыче песка под Новосибирском. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

СК РФ по Новосибирской области проверит информацию о незаконной добыче песка в районе села Старый Искитим. Ранее об этом написали СМИ.

– По данному факту следственным отделом по Искитимскому району следственного управления СК России по Новосибирской области организована уголовно-процессуальная проверка, – говорится в сообщении СК РФ по Новосибирской области

Следователи устанавливают обстоятельства происходящего. После проверки будет принято решение в соответствии с законодательством.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте, Одноклассники, Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Вайбер