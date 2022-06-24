В Новосибирске задержали 18-летнюю наркокурьершу, распространявшую героин. Фото: МВД НСО.

В Новосибирске полицейские пресекли промысел 18-летней наркокурьерши из Тюмени. Она приехала в город, чтобы сбывать героин. Теперь ей светит пожизненное. Подробности рассказали в ГУ МВД по Новосибирской области.

– Полицейские осмотрели участки в Ленинском районе города и нашли оптовую закладку с героином. Масса его превышала 1 килограмм. Этой партии хватило бы для изготовления более 5 тысяч разовых доз. Стоимость наркотика оценивается на черном рынке в 3 миллиона рублей, – пояснили в полиции.

Правоохранители осмотрели квартиру, которую арендовала наркокурьерша. В ней нашли и изъяли весы и упаковки, которые девушка использовала для фасовки наркотиков.

Полицейские установили, что наркодилерша забирала оптовые партии наркотиков, потом фасовала их на более мелкие для сбыта. Затем передавала запрещённые вещества мелкооптовым и розничным сбытчикам.

На наркокурьершу завели уголовное дело по части 3 статьи 20 части 5 статьи 228. 1 УК РФ «Покушение на незаконные производство, сбыт наркотических средств, совершенные группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере». Санкции статьи предусматривают вплоть до пожизненного лишения свободы.

Наркоторговку отправили в СИЗО.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте, Одноклассники, Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Вайбер