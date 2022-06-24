Новосибирская область получит 630 миллионов рублей на ремонт теплосетей

Новосибирской области выделят дополнительные средства на развитие системы теплоснабжения. Фото: София БЕРЕЗОВСКАЯ

Правительство РФ направит Новосибирской области 630 миллионов рублей на ремонт и замену теплосетей. Об этом сообщил вице-премьер России Марат Хуснуллин в своем официальном Telegram-канале.

– 0,63 миллиарда рублей – Новосибирской области на создание и реконструкцию объектов системы теплоснабжения, – указал вице-премьер.

Напомним, ранее КП-Новосибирск рассказывала о том, что мэр Анатолий Локоть представил проект развития новосибирского метро помощнику Президента России.

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