Новосибирская область получит 630 миллионов рублей на ремонт теплосетей

Новосибирской области выделят дополнительные средства на развитие системы теплоснабжения.
Фото: София БЕРЕЗОВСКАЯ
Правительство РФ направит Новосибирской области 630 миллионов рублей на ремонт и замену теплосетей. Об этом сообщил вице-премьер России Марат Хуснуллин в своем официальном Telegram-канале.
– 0,63 миллиарда рублей – Новосибирской области на создание и реконструкцию объектов системы теплоснабжения, – указал вице-премьер.
Напомним, ранее КП-Новосибирск рассказывала о том, что мэр Анатолий Локоть представил проект развития новосибирского метро помощнику Президента России.
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