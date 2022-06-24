Дорога затоплена. Фото: скриншот из видео

Под Новосибирском люди не могут попасть на кладбище из-за затопленной дороги. Очевидцы сняли это на видео и выложили в социальные сети. Инцидент произошел в городе Обь.

- С проблемой боремся уже 5 лет. Огромные лужи, непролазная грязь, мусор. Я не смогла добраться до могилы подруги, хотя приехала на кладбище именно для этого, - рассказала КП-Новосибирск местная жительница.

На кадрах видно, что дорога полностью затоплена. Обойти лужу невозможно. Ее окружает грязь и мусор.

По словам местных жителей, они жаловались в администрацию, но ничего не изменилось.

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