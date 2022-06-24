В Новосибирской области два человека погибли в утонувшем в болоте автомобиле

Мужчина и женщина погибли в автокатастрофе под Новосибирском. Фото: ГИБДД по НСО.

В Северном районе Новосибирской области в автокатастрофе погибли мужчина и женщина. Водитель автомобиля остался жив. Трагедия произошла вчера около 17 часов вечера, об этом сегодня, 24 июня, сообщили в группе пропаганды Госавтоинспекции Новосибирской области.

44-летний водитель на автомобиле Lifan вез двух пассажиров со стороны села Биаза в сторону села Останинка и не справился с управлением. Машина съехала в кювет, заполненный водой, и начала тонуть.

Скорая помощь не успела помочь пассажирам: в аварии погибли 64-летняя женщина и 57-летний мужчина.

Сотрудники ГИБДД устанавливают причины и обстоятельства ДТП.

Напомним, вчера в Новосибирске прошла буря с ливнем и градом. Ранее КП-Новосибирск рассказывала о том, что два человека пострадали в аварии с фурой на трассе в Новосибирской области.

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