Рассказываем про пробки в Новосибирске на утро 24 июня 2022 года. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Пробки в Новосибирске на утро 24 июня 2022 года: сложно проехать по Станционной улице. Кроме того, движение затруднено по улице Широкой, площади Труда и площади Райсовета. Об этом сообщает «2ГИС».

Пробки сковали улицы Троллейную, Титова, Немировича-Данченко и Сибиряков-Гвардейцев. Затруднено движение по улицам Новогодней, Пархоменко и площади Лыщинского. Затруднено движение по улицам Новогодней и Блюхера.

На правобережье сложно проехать по улицам Большевистской, Никитина и Кирова. Кроме того, в пробке стоят водители на улицах Бориса Богаткова и Добролюбова. Сложно проехать по улицам Восход и Татьяны Снежиной.

По данным «2ГИС», уровень пробок в Новосибирске на утро пятницы, 24 июня, достиг 6 баллов.

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