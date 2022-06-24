Новосибирцы сняли на видео «Человека-паука», залезшего по стене на крышу высотки. Фото: стоп-кадр.

Жители Первомайского района Новосибирска сняли н видео «Человека-паука». Так они окрестили парня, который по стене вскарабкался на крышу высотки. Новосибирский экшн опубликовали в соцсети.

– Человека-паука заметили 23 июня на Баумана,4. Парень залез на крышу и слез обратно также по внешней стороне дома, – рассказали в паблике «Инцидент Новосибирск».

На кадрах видно, как парень взобрался на крышу высотки по стене без страховки. Затем также спустился вниз. Там его ждали полицейские, которых вызвали очевидцы.

– Спецслужбы его забрали, – добавили очевидцы.

Автор видео эмоционально комментировал происходящее:

– Это просто Первомайка! Здесь так в гости ходят «Человеки-пауки», – говорит на видео автор.

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