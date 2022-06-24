Два человека пострадали в аварии с фурой на трассе в Новосибирской области

В Бердске произошло ДТП с пострадавшими. Фото: АвтоБердск.

На улице Вокзальной в Бердске произошло страшное ДТП. В столкновении с фурой вчера около полуночи пострадали водитель и пассажир легкового автомобиля. Об этом сегодня, 24 июня, сообщили очевидцы в группе «АвтоБердск».

– Хонда ЦРВ, шедший со стороны Новосибирска, врезался в остановившуюся на светофоре фуру. Пострадали и пассажир, и водитель легковушки, – рассказали свидетели инцидента.

С места происшествия пострадавших увезли на скорой помощи. В ГИБДД устанавливают все причины и обстоятельства аварии.

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