В Новосибирске собаку, пропавшую в аэропорту, будут искать с помощью вещей хозяйки

Вещи хозяйки должны помочь приманить собаку. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА/Предоставлено Ольгой Кавковской

Собаку по кличке Боня, которую потеряли в новосибирском аэропорту Толмачево, будут искать, приманивая на вещи хозяйки. Вещи уже передали сотрудникам авиакомпании.

— Вещи и поводок передали. Ждем и надеемся, что вещи Тани помогут, — рассказали КП-Новосибирск хозяева собаки.

Сейчас Боня прячется на территории аэропорта, но никого к себе не подпускает. Сотрудники аэропорта пояснили, что им нужны вещи Татьяны, чтобы поймать собаку.

— Личные вещи хозяйки нужны, чтобы приманить питомца на знакомый запах, — рассказали в авиакомпании.

Напомним, что Татьяна должна была лететь из Новосибирска в Хабаровск 21 июня. Боню женщина посадила в переноску и сдала в багаж. Однако собака испугалась, выломала дверь переноски и сбежала.

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