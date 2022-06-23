В Новосибирске собаку, пропавшую в аэропорту, будут искать с помощью вещей хозяйки

Вещи хозяйки должны помочь приманить собаку. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА/Предоставлено Ольгой Кавковской
Собаку по кличке Боня, которую потеряли в новосибирском аэропорту Толмачево, будут искать, приманивая на вещи хозяйки. Вещи уже передали сотрудникам авиакомпании.
— Вещи и поводок передали. Ждем и надеемся, что вещи Тани помогут, — рассказали КП-Новосибирск хозяева собаки.
Сейчас Боня прячется на территории аэропорта, но никого к себе не подпускает. Сотрудники аэропорта пояснили, что им нужны вещи Татьяны, чтобы поймать собаку.
— Личные вещи хозяйки нужны, чтобы приманить питомца на знакомый запах, — рассказали в авиакомпании.
Напомним, что Татьяна должна была лететь из Новосибирска в Хабаровск 21 июня. Боню женщина посадила в переноску и сдала в багаж. Однако собака испугалась, выломала дверь переноски и сбежала.
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