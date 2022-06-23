Пассажирка рейса «Новосибирск — Москва» пожаловалась на поданную рыбу с червями

Пассажирка рейса «Новосибирск-Москва» пожаловалась на питание в самолете. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Пассажирка рейса «Новосибирск-Москва» пожаловалась на питание в самолете. По словам девушки, в рыбе, которую ей подали, она нашла червей. В авиакомпании, которой принадлежал борт, сообщили, что сейчас разбираются с данным инцидентом.

— S7 airlines крайне удивлена ситуацией, и наши специалисты уже оперативно разбираются в ней. Мы на связи с поставщиком бортового питания, а пассажирке обязательно предоставим компенсацию, — пояснили КП-Новосибирск в авиакомпании.

Напомним, ранее КП-Новосибирск писала о том, что пассажирка рейса Санкт-Петербург — Новосибирск скончалась прямо на борту самолета. Женщина возвращалась с безуспешного лечения онкологии, на борту был врач, но, к сожалению, смерть наступила мгновенно.

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ЧП произошло во вторник, 21 июня (подробнее).

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