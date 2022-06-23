Двух новосибирцев будут судить за махинации с продажей тюльпанов на 800 тысяч рублей

У мошенников был действующий цветочный бизнес, поэтому они так умело обманывали покупателей.
Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
Двух новосибирцев осудят за мошенничество с продажей тюльпанов. Им грозит срок до 5 лет, а также штраф в размере 300 тысяч рублей.
— В феврале 2021 года обвиняемые 29 и 36 лет разместили объявление об оптовой продаже тюльпанов по цене ниже рыночной. В переписке с потенциальными покупателями злоумышленники рассказывали о сортах тюльпанов и технологиях их выращивания, показывали красочные фотографии. Они предлагали быструю доставку в любую часть страны, но только если покупатель внесет 50% предоплату. Когда мошенники получали деньги, переставали выходить на связь, — рассказали в региональном МВД.
Оказалось, что мужчины держали собственный цветочный бизнес, поэтому так умело обманывали покупателей. Кроме того, они уже были судимы за мошенничество и имущественные преступления. За время своей деятельности злоумышленники обманули людей из Краснодарского края, Челябинска, Екатеринбурга, Барнаула, Хабаровска, Ростова и Омска на сумму более 800 тысяч рублей.
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