Новосибирца, за которым гнались 8 машин ДПС, удалось поймать

Догнать машину пытались сразу восемь экипажей. Фото: "Инцидент Новосибирск"
Водителя, который устроил переполох в Ленинском районе Новосибирска в ночь на 22 июня, удалось поймать. Напомним, тонированная иномарка без номеров проигнорировала требования сотрудников ДПС остановиться, и дала по газам: догнать ее пытались сразу восемь экипажей.
— Остановить водителя удалось в районе проспекта Карла Макса. Выяснилось, что в наркотическом или алкогольном опьянении он не находился, — сообщили в городской Госавтоинспекции.
В отношении лихача составили протоколы за неповиновение распоряжение полиции, вождение машины без номеров, отказ остановиться по требованию полиции, вождение машины с сильной тонировкой, проезд на красный свет светофора и нарушение правил пользования световыми приборами.
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