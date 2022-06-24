Погода в Новосибирске на 24 июня 2022 года: снова ливень и грозы

Новосибирск снова затопит ливень. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Погода в Новосибирске на 24 июня 2022 года: ливень посреди дня по-прежнему будет портить теплую погоду, поэтому не забывайте взять зонтики.

— Ночью температура в городе составит +14…+16, днем — +25…+27 градусов. Будет переменная облачность, пройдет кратковременный дождь с грозой. Подует западный ветер с порывами 4-9, местами 14 метров в секунду, — передают метеорологи Западно-Сибирского гидрометцентра.

В регионе ночью температура ночью понизится до +11…+16, а днем — до +24…+29. Кроме дождя ночью и утром по области будут туманы.

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