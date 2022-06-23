В Новосибирской области пропал 63-летний пенсионер в камуфляжной куртке

В селе Таскаево Барабинского района Новосибирской области пропал 63-летний Юрий Алексеевич Клюшников. Фото: "ЛизаАлерт Новосибирск"

В селе Таскаево Барабинского района Новосибирской области пропал 63-летний Юрий Алексеевич Клюшников. Сейчас его ищут волонтеры и полиция.

— Накануне своего исчезновения мужчина уже терялся. В воскресенье, 19 июня, он заблудился, пришел домой не к себе, а к соседу. Тогда об этом сразу сообщили родным, — рассказали КП-Новосибирск в поисковом отряде «ЛизаАлерт Новосибирск». — На следующий день, ближе к вечеру, оказалось, что дома его тоже нет. Свидетели недавно сообщали, что видели похожего дедушку на трассе, он шел в сторону Омской области.

Пенсионер ростом 165 сантиметров, худощавого телосложения, у него короткие седые волосы, голубые глаза. На момент своего исчезновения он был одет в камуфляжную куртку с капюшоном, черные штаны и черные галоши.

Если вы знаете что-нибудь о том, где сейчас может находиться Юрий Алексеевич или вы просто видели его на улице, сразу же сообщите об этом волонтерам по номеру телефона 8-800-700-54-52 или в полицию по единому номеру 112.

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