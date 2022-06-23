Жители одного из домов Оби остались без воды на неделю

Воды нет с 18 июня. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В городе Обь в доме №3 по улице Покрышкина уже неделю нет воды. Оказалось, что во время ремонта трубопровода трубу, ведущую к дому, просто срезали. Когда ее теперь починят, никто не знает.

— Воды нет с 18 июня. Ее отключили из-за ремонта трубы водоснабжения. Вроде через несколько дней все сделали, у соседей полилась вода, а в доме №3 до сих пор воды нет. Мы звонили в горводоканал. Оказалось, что на ремонт приехали без схемы водоснабжения и все ржавые трубы срезали, в том числе и нашу, — рассказали жители дома паблику ВКонтакте «Город Обь Онлайн».

По словам жителей, они писали о своей проблеме, но никто им точно не сказал, когда восстановят водоснабжение.

Напомним, что похожая ситуация, но с горячей водой произошла в нескольких жилмассивах Ленинского района. Во время гидравлических испытания на одной из магистральных теплосетей нашли крупный дефект и на его устранение понадобилось больше времени, чем думали коммунальщики. Поэтому горячую воду дали не 28 мая, как планировалось, а только 3 июня.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В часть домов Новосибирска не вернули горячую воду в обещанный срок

Без горячей воды до 1 июня остались жители Юго-Западного, Западного и Троллейного жилмассивов (подробнее)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте, Одноклассники, Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Вайбер