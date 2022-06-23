В Новосибирске упавшее из-за ветра дерево перекрыло дорогу

В Новосибирске дерево, упавшее из-за сильного ветра, перекрыло проезд по улице Жуковского. Фото: Кадр из видео

В Новосибирске дерево, упавшее из-за сильного ветра, перекрыло проезд по улице Жуковского. Об этом рассказали в соцсетях очевидцы.

— На улице Жуковского от сильного ветра сломалось дерево, — сообщает паблик Вконтакте «АСТ-54». — Движение в сторону Ботанического сада затруднено. На месте происшествия работает аварийная служба.

Напомним, сильная буря в Новосибирске разыгралась вечером в среду, 23 июня. Сильный ветер не только ломал деревья, но и выбивал стекла в окнах. Зато после дождя небо прояснилось, и на нем даже образовалась красивая двойная радуга.

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