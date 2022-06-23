В Новосибирске бездомной собаке сделали операцию по пересадке кожи

В Новосибирске бездомной собаке сделали пластическую операцию. Фото: Татьяна КЕЙЛЬ

В одной из новосибирских ветклиник провели уникальную операцию на передних лапах дворняжки Дины. Об этом изданию «Сибкрай.ru» рассказала куратор собаки Татьяна Кейль.

- Впервые я увидела Дину в 2021 году в СНТ. Она выглядела не очень хорошо – истощенная, боялась подходить к людям, - отметила сибирячка. - Я сделала вывод, что раньше у собаки были хозяева, но потом ее выкинули на улицу.

Долгое время животное не подходило близко. И лишь весной Дина сдалась. Рассмотрев собаку, Татьяна поняла – что-то не так с ее лапами. На них засохла кровь, бедняжка сильно хромала.

- Я попросила помощи у одного из местных приютов. Дине выделили место на время реабилитации. Вместе с волонтерами мы собрали деньги на лечение и послеоперационный уход, - рассказала Татьяна Кейль.

Врач новосибирской ветклиники пересадила лоскуты кожи с участка на боку Дины. Операция прошла успешно, раны начали заживать. Но в один из дней собака сорвала повязки. К счастью, все обошлось, и она пошла на поправку.

Операция с последующим восстановлением обошлась в 25 тысяч рублей. Сейчас волонтеры ищут животному любящих хозяев.

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