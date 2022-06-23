Мэр Новосибирска представил проект развития метрополитена помощнику Президента России

Анатолий Локоть представил проект продления Дзержинской линии Новосибирского метрополитена помощнику Президента РФ Игорю Левитину. Фото: Кадр из видео\Мэрия Новосибирска

Мэр Новосибирска Анатолий Локоть представил проект продления Дзержинской линии Новосибирского метрополитена помощнику Президента РФ Игорю Левитину. Обсуждение важного для города проекта проходило в рамках IX Международного Сибирского транспортного форума.

— Основная тема для нас — это развитие новосибирского метрополитена. Чтобы достроить Дзержинскую линию, нам нужна поддержка федерального центра. У нас есть проект. Главгосэкспертиза готова его принять при подтверждении финансирования. Также предстоит отработать проектно-сметную документацию по строительству электродепо. Комплекс работ по достройке Дзержинской линии с депо, выносами коммуникаций и другими работами оценивается в 26, 7 миллиардов рублей, — отметил мэр Анатолий Локоть.

Мэр Анатолий Локоть отметил, что реальные возможности нашего города по строительству метро подтвердила реализация проекта станции метро «Спортивная». Напомним, ее строительство планируется завершить уже в сентябре 2022 года. Обошлись работы в 2,4 миллиона рублей.

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