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Общество23 июня 2022 14:11

Мэр Новосибирска представил проект развития метрополитена помощнику Президента России

Предварительно, на достройку Дзержинской линии метро потребуется 26,7 миллиардов рублей
Галина СИМОНОВА
Анатолий Локоть представил проект продления Дзержинской линии Новосибирского метрополитена помощнику Президента РФ Игорю Левитину. Фото: Кадр из видео\Мэрия Новосибирска

Анатолий Локоть представил проект продления Дзержинской линии Новосибирского метрополитена помощнику Президента РФ Игорю Левитину. Фото: Кадр из видео\Мэрия Новосибирска

Мэр Новосибирска Анатолий Локоть представил проект продления Дзержинской линии Новосибирского метрополитена помощнику Президента РФ Игорю Левитину. Обсуждение важного для города проекта проходило в рамках IX Международного Сибирского транспортного форума.

— Основная тема для нас — это развитие новосибирского метрополитена. Чтобы достроить Дзержинскую линию, нам нужна поддержка федерального центра. У нас есть проект. Главгосэкспертиза готова его принять при подтверждении финансирования. Также предстоит отработать проектно-сметную документацию по строительству электродепо. Комплекс работ по достройке Дзержинской линии с депо, выносами коммуникаций и другими работами оценивается в 26, 7 миллиардов рублей, — отметил мэр Анатолий Локоть.

Мэр Анатолий Локоть отметил, что реальные возможности нашего города по строительству метро подтвердила реализация проекта станции метро «Спортивная». Напомним, ее строительство планируется завершить уже в сентябре 2022 года. Обошлись работы в 2,4 миллиона рублей.

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