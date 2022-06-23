В Новосибирске выставили на продажу шикарный особняк за 103 миллиона. Фото: Жилфонд

На сайте «Жилфонд» появилось объявление о продаже элитного коттеджа. Дом находится недалеко от площади Калинина в жилищно-строительном кооперативе «Доверие».

- Площадь коттеджа составляет 590 метров квадратных. Стоит он на участке в 10 соток. В нем три этажа и все необходимое для комфортного проживания, - говорится на сайте. – Также имеется видеонаблюдение и охранная система с датчиками движения.

На цокольном этаже располагается зона СПА, расписанная вручную. В распоряжении нового хозяина окажутся восьмиметровый бассейн, сауна, спортзал и бильярдная.

На первом этаже находятся гостиная с камином, кухня-столовая, с которой можно выйти на террасу, а также рабочий кабинет.

Изюминкой второго этажа является домашний кинозал, где можно собраться всей семьей за просмотром любимого фильма.

Коттедж стоит 103 миллиона рублей.

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