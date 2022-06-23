Прокуратура начала проверку после того, как под Новосибирском перевернулся автобус с рабочими

Прокуратура начала проверку после того, как в Искитимском районе перевернулся автобус. Фото: ГУ МЧС по НСО

Прокуратура начала проверку после того, как в Искитимском районе перевернулся автобус, перевозивший рабочих угольного разреза. Напомним, авария случилась 16 июня, в ДТП пострадали три человека, их доставили в больницу.

— В ходе проверки будет дана оценка действиям ответственных лиц перевозчика на предмет соблюдения трудового законодательства, законодательства о безопасности дорожного движения, — сообщили в областной прокуратуре.

В ведомстве отметили, что при наличии оснований будут приняты меры реагирования.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Под Новосибирском три женщины пострадали в аварии с перевернувшимся служебным автобусом

Как говорят очевидцы, автобус вез сотрудников Колыванского угольного разреза (подробнее).

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber