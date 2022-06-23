Жителей Новосибирска предупредили об опасной яме на тротуаре

В Новосибирске на тротуаре образовалась опасная яма. Фото: АСТ-54

Жительница Новосибирска Анастасия обратила внимание на опасный участок дороги по адресу Троллейная, 79. Там на тротуаре образовалась большая яма.

- Глубина ямы составляет метр. Там страшно ходить, - рассказала Анастасия в группе «АСТ-54».

Девушка пояснила, что дыра появилась там два месяца назад. До сих пор, по её словам, проблему никто не решил.

- Не понимаю, чего ждут… Пока совсем не обвалится асфальт или пока кто-нибудь там не убьется? – возмущается сибирячка.

Комментаторы заявили, что с каждым месяцем таких опасных участков становится в городе все больше.

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