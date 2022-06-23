В Новосибирске стоянка ушла под воду после сильного ливня

После сильного ливня стоянка на Родниках ушла под воду. Фото: стоп-кадр

В микрорайоне «Родники» стоянку затопило после сильного дождя. Об этом сообщили в группе «АСТ-54».

- Шестой микрорайон. Стоянка находится за заправкой «Родник», - рассказал один из подписчиков.

Мужчина опубликовал шокирующее видео. На записи можно увидеть ушедшие под воду автомобили. Грузовикам повезло гораздо больше, чем маленьким легковушкам – их не полностью «поглотила» вода.

В комментариях интернет-пользователи оценили последствия непогоды.

- Какой ужас…

- Здесь бы катер пригодился, - написали подписчики.

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