В Новосибирске стоянка ушла под воду после сильного ливня

После сильного ливня стоянка на Родниках ушла под воду. Фото: стоп-кадр
В микрорайоне «Родники» стоянку затопило после сильного дождя. Об этом сообщили в группе «АСТ-54».
- Шестой микрорайон. Стоянка находится за заправкой «Родник», - рассказал один из подписчиков.
Мужчина опубликовал шокирующее видео. На записи можно увидеть ушедшие под воду автомобили. Грузовикам повезло гораздо больше, чем маленьким легковушкам – их не полностью «поглотила» вода.
В комментариях интернет-пользователи оценили последствия непогоды.
- Какой ужас…
- Здесь бы катер пригодился, - написали подписчики.
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