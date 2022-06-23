Появились подробности пропажи двух девочек на реке Чумыш в Алтайском крае

Две девочки утонули на реке Чумыш. Фото: Алексей ОВЧИННИКОВ

Стала известна судьба двух 14-летних девочек, которые пропали на реке Чумыш в Алтайском крае. К сожалению, несовершеннолетние утонули, пишет «Толк» со ссылкой на региональный Следственный комитет.

- Девочки проводили время в компании других несовершеннолетних ребят на берегу реки Чумыш. В какой-то момент они решили освежиться, зашли на глубину водоема. Одну из девочек, которая не умела плавать, начало сносить течением. Она стала тонуть, - рассказали на сайте издания. – Увидев, как подруга уходит под воду, вторая девочка поспешила ей на помощь. По трагическому стечению обстоятельств, она тоже утонула.

Сообщается, что утонувшие девочки не имели проблем в семьях. Также они не пили алкоголь.

- Возбудили уголовное дело по статье 109 УК РФ – «Причинение смерти по неосторожности двум лицам», - уточнил «Толк».

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