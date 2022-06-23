Строительство Дзержинской линии метро в Новосибирске оценили в 26,7 миллиардов

Строительство двух новых станций метро обойдется в 26,7 миллиардов рублей. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В Новосибирске стоимость строительства Дзержинской линии метро оценили в 26,7 миллиардов рублей. Проект будущих станций «Гусинобродская» и «Молодежная» мэр Анатолий Локоть представил на Сибирском транспортном форуме.

— Конечно, основная тема для нас — это развитие новосибирского метрополитена. Чтобы достроить Дзержинскую линию, нам нужна поддержка федерального центра. У нас есть проект. Главгосэкспертиза готова его принять при подтверждении финансирования. Также предстоит отработать проектно-сметную документацию по строительству электродепо. Комплекс работ по достройке Дзержинской линии с депо, выносами коммуникаций и другими работами оценивается в 26,7 млрд рублей, — рассказал мэр Анатолий Локоть.

Протяженность линии метро двух новых станций будет — 3,5 километра. Причем от «Золотой Нивы» до станции «Гусинобродская» поезда метро будут двигаться в подземных тоннелях, а вот до «Молодежной» — в надземной закрытой эстакаде.

Мэр также отметил, что Главгосэкспертиза готова принять проект Дзержинской линии метро, но только после подтверждения финансирования. И здесь Новосибирск надеется на поддержку федерального центра. К тому же ранее премьер-министр Мишустин заявил, что господдержка возможна, но только на возвратной основе.

Напомним также, что проектно-сметную документацию на строительство Дзержинской линии подготовят только в 2023 году.

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