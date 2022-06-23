Разворот на Восток обсудили на пленарном заседании IX Сибирского транспортного форума

Новые возможности для транспортной отрасли и экономики России обсудили на главной пленарной сессии IX Сибирского транспортного форума 23 июня. Фото: Правительство НСО

Именно Сибирь за счет своего транспортно-логистического потенциала может наиболее оперативно и с меньшими затратами обеспечить разворот всех наиболее значимых экономических потоков на Восток. Новые возможности для транспортной отрасли и экономики России обсудили на главной пленарной сессии IX Сибирского транспортного форума 23 июня.

В пленарном заседании приняли участие Первый заместитель Председателя Государственной Думы РФ Александр Жуков, Помощник Президента РФ Игорь Левитин, полномочный представитель Президента РФ в Сибирском федеральном округе Анатолий Серышев, Губернатор Новосибирской области Андрей Травников.

Александр Жуков отметил важность проведения Сибирского транспортного форума, актуальность его тематики.

— Во многом экономика наша переориентируется на Восток — и ключевая роль Сибири здесь, безусловно, возрастает. Я полагаю, что обсуждение наиболее актуальных вопросов в рамках форума поможет выявить основные проблемы и узкие места, определить приоритетные направления в совместной работе. Поэтому, хочу от имени Государственной Думы пожелать успеха в работе форума, — отметил Александр Жуков.

Андрей Травников также назвал стратегические направления развития логистической и экспортной сферы региона.

— Для Новосибирской области стратегический приоритет — переработка сельхозпродукции: молока, зерна, технических, масличных культур, тем более, что на Востоке есть растущий спрос на эти продукты. Это касается и такого продукта, как уголь. У нас есть производство электродов, оно наращивается, планируется его модернизация. Приоткрою карты, предполагается освоение принципиально нового продукта, которого пока в России нет. Далее, наработка новых рынков. Я поставил задачу трейдерам и логистам изучить Северо-Западный Китай, Монголию, страны Центральной и Южной Азии — Афганистан, Пакистан, Индию, Вьетнам. Мы серьезно присматриваемся к этим регионам. Понятно, что здесь нужно решать некоторые логистические проблемы с нашими соседями, входящими в ЕврАзЭС. Мы системно занимаемся развитием контейнерной инфраструктуры. В стадии реализации четыре проекта по строительству и наращиванию мощностей контейнерных терминалов. Самый крупный совсем рядом — это Новосибирская транспортная компания, Сибирский контейнерный терминал — до миллиона единиц обработки. На территории Промышленно-логистического парка строительные работы уже начались. Присматриваемся к строительству контейнерных площадок на линейных элеваторах, — отметил глава региона, подчеркнув внимание Правительства Новосибирской области к данным направлениям.

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