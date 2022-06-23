В Новосибирске ищут 40-летнего мужчину в красной кепке и очках

Мужчине 40 лет. Фото: предоставлено Надеждой

В Новосибирске ищут 40-летнего Алексея Васильевича Лукашука. Мужчина пропал в Ленинском районе на Северо-Чемском жилмассиве.

- Алексей 21 июня вышел в 6.45 на работу. Он работает на машиностроительном заводе, но так и не появился там, - рассказала КП-Новосибирск Надежда, родственница Алексея.

Он вышел на работу и не вернулся домой. Фото: скриншот из видео

Надежда смотрела камеры с домофона. На них видно, что мужчина в день пропажи был одет в красную кепку, очки, толстовку болотного цвета с капюшоном. С собой у него была сумка через плечо.

- Мы уже написали заявление в полицию и обратились к волонтерам поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт», - пояснила КП-Новосибирск женщина.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber