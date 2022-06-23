Новосибирцы рассказали о финансовых потерях из-за покупки валюты и падения курса

Новосибирцы потеряли деньги на покупке валюты. Фото: Иван МАКЕЕВ

Новосибирцы потеряли деньги на покупке валюты. О своем случае КП-Новосибирск рассказала сибирячка Елена, которая в свое время перевела в евро 100 тысяч рублей, но до сих пор ждет высокого курса, чтобы успеть выгодно обменять деньги обратно.

– Осенью прошлого года мы покупали евро за 90, сейчас можем продать только за копейки. В марте 2022 года был момент, когда на несколько часов курс подскочил до 130, но, когда мы приехали в банк, там закончились деньги – все ринулись покупать, – рассказала КП-Новосибирск Елена.

Сейчас в Сбербанке евро можно продать за 55 рублей. Тем, кто покупал «электронные» деньги, повезло меньше – на валютном счете перевод с большой комиссией. Удача не улыбнулась и тем новосибирцам, которые решили вложиться в кризис в инвестиции.

– После начала спецоперации черт меня дернул вложиться в инвестиции. Я купил японскую иену по рублю. Сейчас она стоит 0,3, – анонимно признался КП-Новосибирск невезучий вкладчик.

Напомним, ранее КП-Новосибирск рассказывала о том, что горожане продают коллекционные доллары за 4 миллиона рублей.

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