Деревья рухнули на автомобили и электропровода из-за сильного ливня в Новосибирске

Деревья обрушились на машины и провода во время мощного ливня в Новосибирске. Фото: АСТ-54.

В Новосибирске сильный ливень обрушил деревья на машины и линии электропередач. О последствиях непогоды рассказали очевидцы в группе «АСТ-54» в социальной сети «Вконтакте».

– На улице Междуреченской, 1, рухнула ветка от дерева, которая выбила сноп искр, повредив провода. Также упавшая ветка накрыла собой автомобили, стоящие на парковке в одном из дворов на Затулинке, – сообщают в группе.

Напомним, ранее КП-Новосибирск рассказывала про ливень с градом, который прошел вечером 22 июня.

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