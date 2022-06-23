Деревья рухнули на автомобили и электропровода из-за сильного ливня в Новосибирске

Деревья обрушились на машины и провода во время мощного ливня в Новосибирске. Фото: АСТ-54.
В Новосибирске сильный ливень обрушил деревья на машины и линии электропередач. О последствиях непогоды рассказали очевидцы в группе «АСТ-54» в социальной сети «Вконтакте».
– На улице Междуреченской, 1, рухнула ветка от дерева, которая выбила сноп искр, повредив провода. Также упавшая ветка накрыла собой автомобили, стоящие на парковке в одном из дворов на Затулинке, – сообщают в группе.
Напомним, ранее КП-Новосибирск рассказывала про ливень с градом, который прошел вечером 22 июня.
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