В Новосибирске два автомобиля снесли ограждение и дорожный знак на Красном проспекте

В центре Новосибирска два автомобиля столкнулись в жесткой аварии на Красном проспекте. Фото: АСТ-54.

Ночью в четверг, 23 июня, в Новосибирске произошло жесткое ДТП возле Института горного дела СО РАН. Об этом сообщили в группе «АСТ-54» в социальной сети «Вконтакте».

– Весьма дорогое ДТП произошло около трёх часов ночи на пересечении Красного проспекта и Фрунзе. Помимо ущерба, нанесённого транспортным средствам, повреждены были детали городской инфраструктуры – забор и опора дорожного знака, – рассказали очевидцы.

В группе пропаганды Госавтоинспекции Новосибирска уточнили, что в ДТП никто не пострадал. Его оформили с материальным ущербом.

Утром знак пешеходного перехода установили на прежнее место. Информация о причинах аварии уточняется.

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