На День города в Новосибирске будут работать 60 биотуалетов

Бесплатные биотуалеты установят на День города в Новосибирске. Фото: Алексей СТЕФАНОВ

В Новосибирске на День города установят 60 биотуалетов. Информация об этом опубликована на сайте госзакупок.

Кабинки с антивандальным покрытием разместят на площадках в центре города, на Михайловской набережной и в парке «Городское начало». Согласно документации, убираться в биотуалетах и откачивать отходы во время праздников должны раз в час.

Напомним, ранее КП-Новосибирск рассказывала о том, как пройдет День города в Новосибирске в 2022 году.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber