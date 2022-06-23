На День города в Новосибирске будут работать 60 биотуалетов

Бесплатные биотуалеты установят на День города в Новосибирске.
Фото: Алексей СТЕФАНОВ
В Новосибирске на День города установят 60 биотуалетов. Информация об этом опубликована на сайте госзакупок.
Кабинки с антивандальным покрытием разместят на площадках в центре города, на Михайловской набережной и в парке «Городское начало». Согласно документации, убираться в биотуалетах и откачивать отходы во время праздников должны раз в час.
Напомним, ранее КП-Новосибирск рассказывала о том, как пройдет День города в Новосибирске в 2022 году.
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