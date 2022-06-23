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Общество23 июня 2022 2:15

На День города в Новосибирске будут работать 60 биотуалетов

В кабинках должна быть туалетная бумага
София БЕРЕЗОВСКАЯ
Бесплатные биотуалеты установят на День города в Новосибирске.

Бесплатные биотуалеты установят на День города в Новосибирске.

Фото: Алексей СТЕФАНОВ

В Новосибирске на День города установят 60 биотуалетов. Информация об этом опубликована на сайте госзакупок.

Кабинки с антивандальным покрытием разместят на площадках в центре города, на Михайловской набережной и в парке «Городское начало». Согласно документации, убираться в биотуалетах и откачивать отходы во время праздников должны раз в час.

Напомним, ранее КП-Новосибирск рассказывала о том, как пройдет День города в Новосибирске в 2022 году.

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