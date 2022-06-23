В Новосибирске возле остановки Панфиловцев сбили мужчину

В Новосибирске сбили мужчину возле остановки Панфиловцев. Фото: АСТ-54 Black.

На дороге в Октябрьском районе Новосибирска сбили мужчину. Трагедия произошла вчера вечером, об этом сегодня, 23 июня, рассказали в группе пропаганды Госавтоинспекции Новосибирска.

– На пересечении улиц Никитина и Панфиловцев насмерть сбили человека, – сообщили очевидцы в Telegram-канале «АСТ-54 Black».

60-летний мужчина за рулем автомобиля «УАЗ» сбил мужчину на пешеходном переходе возле дома № 128 по улице Никитина.

– В результате ДТП пешеход – мужчина на вид около 30-35 лет – получил травмы несовместимые с жизнью. Личность погибшего уточняется, устанавливаются обстоятельства происшествия, – уточнили в ГИБДД.

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