Рассказываем про пробки в Новосибирске на утро 23 июня 2022 года. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Пробки в Новосибирске на утро 23 июня 2022 года: сложно проехать по улице Котовского. Кроме того, движение затруднено по улицам Ватутина и Станиславского. Об этом сообщает «2ГИС».

Пробки сковали улицы Широкую, Станционную, площади Труда и Райсовета. Сложно проехать по Сибиряков-Гвардейцев, Титова и Троллейной. Движение по Немировича-Данченко тоже затруднено.

На правом берегу пробки сковали Большевистскую, Никитина и Кирова. Кроме того, движение затруднено по улицам Бориса Богаткова и Добролюбова.

По данным «2ГИС», уровень пробок в Новосибирске на утро четверга, 23 июня, достиг 5 баллов.

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