Новосибирцев удивила укладка старых бордюров после ремонта дороги на улице Ватутина. Фото: "АСТ-54".

Жителей Новосибирска удивил ремонт дороги на улице Ватутина. По их словам, там снимают бордюрный камень, а затем его же укладывают на место.

– Его выкапывают на участке Ватутина от Новогодней в сторону Немировича-Данченко и дальше. А потом старый бордюр опять кладут на место. Что за ремонт старыми запчастями? – недоумевают подписчики паблика «АСТ-54».

Мнения горожан разделились. Некоторые написали, что такую технологию применяют повсеместно. Все дело якобы в качестве старых бордюров:

– Старый бордюр из гранита, он еще 50 лет простоит. А новые поребрики через год разваливаются! – уверены новосибирцы.

Большинство все же остались недовольны таким ремонтом:

– Господи, срамота-то какая! Столица Сибири называется, – возмущаются сибиряки.

Ранее мэр Анатолий Локоть призвал заменить в городе разрушенные бордюры.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber