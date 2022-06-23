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Общество23 июня 2022 0:49

Прокуратура проводит проверку после задержки рейса из Новосибирска в Москву на 11 часов

Сломался самолет «Аэрофлота»
София БЕРЕЗОВСКАЯ
Самолет не смог вылететь в Москву из Новосибирска. Фото: Западно-Сибирская транспортная прокуратура.

Самолет не смог вылететь в Москву из Новосибирска. Фото: Западно-Сибирская транспортная прокуратура.

Транспортная прокуратура начала проверку из-за 11-часовой задержки вылета самолета из новосибирского аэропорта «Толмачево» в Москву. Об этом КП-Новосибирск рассказала старший помощник Западно-Сибирского транспортного прокурора по взаимодействию со СМИ Евгения Чиханчина.

– В связи с повреждением воздушного судна при его буксировке произошла задержка вылета на более чем 11 часов авиарейса «Новосибирск – Москва» авиакомпании ПАО «Аэрофлот – Российские авиалинии», – уточнили в прокуратуре.

Напомним, ранее КП-Новосибирск рассказывала о том, что самолет из Москвы сделал 10 кругов над Новосибирском и не смог сесть из-за тумана.

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