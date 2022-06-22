Депутаты Заксобрания обсудили реализацию госпрограмм в Новосибирской области

В 2021 году в области реализовались 32 госпрограммы. Фото: Заксобрание НСО

Как сообщил депутатам в сводном годовом докладе о ходе и оценке эффективности госпрограмм Новосибирской области министр экономического развития Лев Решетников, в 2021 году в области реализовались 32 госпрограммы.

Общий объем финансирования госпрограмм Новосибирской области за счет средств областного и федерального бюджетов составил более 209, 46 миллиардов. В 5-ку высоко финансируемых госпрограмм региона вошли программы соцнаправленности — связанные с образованием, здравоохранением, соцподдержкой населения. По программам этой тематики, а также программе развития автодорог в регионе привлечено максимальное количество средств — порядка 58, 49 миллиардов рублей — из федерального бюджета.

В рамках 17 госпрограмм области местным бюджетам были предоставлены межбюджетные трансферты из областного бюджета на общую сумму более 32, 8 миллиардов рублей. Наибольшую сумму субсидий получили: Карасукский район — 1, 22 миллиард, Новосибирский район — 1, 04 миллиард, Бердск — 1, 03 миллиард.

— В 2021 году было выполнено большинство показателей госпрограмм, не выполнено 53, что составляет 6% от общего числа показателей, и 3% мероприятий. Все программы признаны эффективными, — завершил доклад Лев Решетников.

Оценка депутатов сильно отличалась от оценки чиновников.

— Мы говорим, что все программы эффективные. Но если убрать все соцпрограммы, которые обязательны к выполнению, и которые выполняются на 100 % — зарплата, содержание, — это все защищенные статьи. И выделить инвестиционные статьи, у нас 33% недоосвоения капиталоемких статей. 8 миллиардов недовыполнение, что также является частью программ развития, — заявил председатель комитета Федор Николаев. — Программное строительство идет по НПА. Все ГРБС пришли, программы согласовали. В итоге бюджет прошлого года составил 100% выполнение.

Депутаты поддержали предложение вице-спикера регионального парламента Ирины Диденко совместно с представителями Правительства области отработать процедурные и оценочные параметры работы с государственными программами области.

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