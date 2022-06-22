В Новосибирске начал работу центр геномной инженерии

Центр открыли на базе ФИЦ ФТМ. Фото: ИВАНОВА Диана

В Новосибирске открыли Центр геномной инженерии на базе Федерального исследовательского центра фундаментальной и трансляционной медицины. Центр объединить сразу несколько структур, связанных с генной инженерией: ученых, промышленников, юридические и административные структуры.

— Центр геномной инженерии — что-то вроде технопарка, когда создается инфраструктура из разных служб, где каждый решает свою задачу, — рассказал ТАСС руководитель отдела стратегического развития ФИЦ ФТМ Юрий Хрипко.

Хрипко поделился информацией об одном из проектов центра. Он рассказал, об улучшении пород крупного рогатого скота путем разделения семени специальным красителем. Если такой краситель разработают, то можно будет выбирать, кто родится: бык или корова.

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