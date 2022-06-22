В Новосибирске суд прекратил дело умершего экс-президента совета директоров завода «Электроагрегат»

Уголовное дело экс-президента совета директоров завода «Электроагрегат» Александра Одинца прекращено. Фото: «Горводоканал»

Уголовное дело экс-президента совета директоров завода «Электроагрегат» Александра Одинца прекращено. Такое решение принял Ленинский районный суд в связи со смертью подсудимого. Оно опубликовано в картотеке суда.

Напомним, Александра Одинца обвиняли в мошенничестве в особо крупном размере и фальсификации доказательств по гражданскому делу. Якобы, из-за его махинаций, деловой партнер Одинца лишился акций на сумму более 593 миллионов рублей.

Расследование дела завершили в январе этого года, в этот же месяц материалы отправились в суд. А 27 апреля стало известно о смерти Александра Одинца.

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