Студент находился в больнице с 5 июня. Фото: Иван МАКЕЕВ

В Новосибирске скончался второй студент НГПУ. Напомним, что в начале июня в комнате одного из общежития университета нашли двух бессознательных студентов. Один из них скончался еще до приезда скорой, второго же госпитализировали. 22 июня стало известно, что парень умер.

— Да, второй студент скончался, проводится уголовно-процессуальная проверка, — рассказали КП-Новосибирск в региональном Следственном комитете.

Напомним, что по сообщению университета с родителями студентов работает психологическая служба. Официального заключения о причинах гибели студентов пока нет.

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Официальное заключение о причинах его гибели пока не поступало (подробнее)

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