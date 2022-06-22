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Происшествия22 июня 2022 16:10

В Новосибирске скончался второй студент НГПУ

СК проводит проверку
Надежда КАСЬЯНОВА
Студент находился в больнице с 5 июня.

Студент находился в больнице с 5 июня.

Фото: Иван МАКЕЕВ

В Новосибирске скончался второй студент НГПУ. Напомним, что в начале июня в комнате одного из общежития университета нашли двух бессознательных студентов. Один из них скончался еще до приезда скорой, второго же госпитализировали. 22 июня стало известно, что парень умер.

— Да, второй студент скончался, проводится уголовно-процессуальная проверка, — рассказали КП-Новосибирск в региональном Следственном комитете.

Напомним, что по сообщению университета с родителями студентов работает психологическая служба. Официального заключения о причинах гибели студентов пока нет.

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