В Новосибирской области иномарка столкнулась с фурой, выехав на встречку

В Ордынском районе Новосибирской области иномарка столкнулась с грузовиком, выехав на встречку. Фото: Кадр из видео

В Ордынском районе Новосибирской области иномарка столкнулась с грузовиком, выехав на встречку. ДТП случилось вечером в среду, 22 июня.

— Примерно в 18:15 44-летний водитель автомобиля Mitsubishi Lancer ехал по трассе «Новосибирск — Кочки — Павлодар» со стороны Новосибирска, и на 76 километре выехал встречную полосу и столкнулся с грузовиком Volvo, — сообщили в областной Госавтоинспекции.

В аварии пострадал водитель легковушки и его 11-летняя пассажирка. Их доставили в больницу для уточнения травм. На месте работал экипаж ДПС, все обстоятельства произошедшего уточняются.

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