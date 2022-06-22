Новосибирец пробил два колеса машины, наехав на огромную яму

В Новосибирске мужчина наехал на яму и пробил два колеса. Фото: Павел БАХАРЕВ

Житель Новосибирска Павел Бахарев пожаловался на огромную яму посреди Гусинобродского шоссе. Из-за нее мужчина пробил два колеса своего авто.

- Это произошло во вторник, 21 июня, в 21:40. Давно не ездил по Гусинобродскому шоссе. Впереди шла машина, которая отвильнула, а я не успел, хотя скорость была невысокая, около 40 километров в час, - рассказал КП-Новосибирск Павел.

В результате автомобиль сибиряка угодил в яму, на дне которой лежали крупные камни.

Мужчина вызвал на место сотрудников ДПС. Фото: Павел БАХАРЕВ

- Как итог – два пробитых колеса. А еще погнул два диска, вполне вероятно, что и геометрии подвески досталось, - отметил в разговоре с КП-Новосибирск Павел Бахарев.

Мужчина вызвал на место сотрудников ДПС. Они нарисовали схему и взяли с Павла объяснительную. В начале июля он поедет в ГИБДД за справками и будет искать оценщиков.

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