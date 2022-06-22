В Новосибирской области «Лада» выехала на встречку и столкнулась с двумя грузовиками

«Лада» столкнулась с двумя грузовиками на трассе. Фото: "АСТ-54"

В Убинском районе Новосибирской области «Лада» столкнулась с двумя грузовиками на трассе. В ДТП пострадали два человека.

— В 18-10 водитель автомобиля ВАЗ — 2114, ехавший в сторону Новосибирска, выехал на встречную полосу, где столкнулся с грузовиками «Мерседес» и «Вольво», — сообщили в областной Госавтоинспекции.

В аварии пострадали 48-летний водитель «Лады» и 15-летняя пассажирка. Их доставили в больницу. На месте работают сотрудники ГИБДД.

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