В новосибирском Театре Афанасьевой появится кофемашина за 900 тысяч рублей

В Театре Афанасьевой установят дорогую кофемашину. Фото: Вадим ПОПОВ

В театре Афанасьевой установят дорогую кофемашину. Закупку опубликовал департамент строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска.

- Стоимость закупки составляет 893 тысячи 200 рублей, - говорится на сайте госзакупок.

Единственным участником аукциона была компания «ТД Оборудование». Она и возложила на себя обязанность по поставке кофемашины в учреждение культуры.

Кофемашина должна соответствовать определенным условиям. Во-первых, быть полуавтоматической. Во-вторых, иметь два или больше паровых крана. В-третьих, ее мощность должна составлять более 3600 Ватт.

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