Движение по первому участку Восточного обхода Новосибирска откроют в 2022 году

Сейчас работы на Восточном обходе ведутся на 10-километровом участке I этапа. Фото: Правительство НСО

В Новосибирской области движение по первому участку Восточного обхода — на пересечении с региональной автодорогой К19-р — откроют в 2022 году.

— Сейчас работы на Восточном обходе ведутся на 10-километровом участке I этапа. Строители приступили к устройству цементобетонного покрытия. Покрытие выполнено на подходах к путепроводу в составе транспортной развязки на пересечении трассой К19-р. Запустить движение по путепроводу планируется в нынешнем году, — сообщили в правительстве региона.

Полностью завершить работы на объезде должны через пять лет, однако есть вероятность, что завершены они будут быстрее. Как отмечают власти, зависит это, преимущественно, не от возможностей строительства, а от финансирования.

Ранее КП-Новосибирск писала о том, ТУАД планирует отремонтировать трассу от Новосибирска до Томска. Как сообщается на сайте Госзакупок, за работы на участке в 7, 7 километра готовы заплатить 319 миллионов рублей. Сейчас ТУАД ищет подрядчика, который будет готов заняться подготовительными работами. В его обязанности будет входить обустройство участков, установка ограничивающих знаков в зоне ремонта, фрезеровка старого покрытия и так далее.

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