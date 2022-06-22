В Новосибирске троллейбус №2 возвращается на свой маршрут

Троллейбус вернется на маршрут с 23 июня. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В Новосибирске троллейбус №2 «Городской аэропорт — Вокзал «Новосибирск — Главный» возвращается к прежней схеме движения. Его маршрут менялся из-за ремонтных работ на теплотрассе у дома №5 по проспекту Димитрова. Теперь же работы завершены и движение транспорта восстановлено.

— Троллейбус №2 вернется на утвержденную схему маршрута с 23 июня, — рассказали в мэрии.

Напомним, что из-за ремонта теплосетей с 10 июня по 30 сентября поэтапно будут перекрывать улицу Бориса Богаткова из-за ремонта теплосетей. Проезд закроют от здания № 102 до здания № 152 и организуют движение по объездным маршрутам.

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