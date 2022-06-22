В Новосибирске на улице Титова сбили ребенка

В Ленинском районе сбили ребенка. Фото: "АСТ-54"

В Ленинском районе сбили ребенка. О произошедшем рассказали очевидцы в соцсетях. ДТП случилось вечером в среду, 22 июня.

— У дома № 198 на улице Титова мальчик переходил дорогу с велосипедом и его сбил автомобиль, — сообщат паблик Вконтакте «АСТ-54». — Как сообщили очевидцы, карета скорой помощи была на месте уже спустя 30 секунд.

Однако помощь медиков не потребовалось. Как пояснили КП-Новосибирск в городском ГИБДД, в этой аварии никто не пострадал и ДТП оформили с материальным ущербом.

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