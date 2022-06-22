В Новосибирске сквер за Оперным театром назвали в честь трамвая № 13

В Новосибирске завершилось голосование за название для нескольких городских скверов. Фото: Алена МАРТЫНОВА, КП-Новосибирск

В Новосибирске завершилось голосование за название для нескольких городских скверов. Одним из знаковых объектов был сквер за оперным театром.

— Сквер за НОВАТом местные жители предпочли назвать «Тринадцатый трамвай». За этот вариант проголосовали 54% участников опроса, — сообщается в результатах опроса на сайте Госуслуг.

На выбор новосибирцам также были представлены названия Кузнецкий сквер и Сквер имени Вегмана, но они оказались менее популярными. Как и вариант «иное», где люди могли предложить какой-либо свой вариант.

Напомним, ранее КП-Новосибирск писала о том, что за оперным театром установили памятник 13-му трамваю, который обрел статус городской легенды. В сквере смонтировали трамвай 1989 года выпуска, который долгое время ходил по этому маршруту. В перспективе, в нем планируется открыть уютное кафе с едой и напитками навынос.

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