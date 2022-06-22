Миллиардер Константин Малофеев презентовал в Новосибирске книгу «Империя»

Константин Малофеев на презентации. Фото: Татьяна СОЛОВОВА

22 июня миллиардер, владелец акций «Ростелекома», председатель совета директоров группы компаний «Царьград» Константин Малофеев презентовал в Новосибирске свою книгу «Империя».

- Я - не писатель, - сразу подчеркнул бизнесмен. - Но историки. с которыми я начинал сотрудничать, не могли донести то, что я хотел сказать, понятно объяснить, кому были выгодны те или иные исторические события. Поэтому я взялся писать книгу сам - надеюсь, она будет первой и единственной. Меня консультировал профессиональный историк, чтобы не было путаницы в фактах.

Изначально не было задумки, что книга будет в трех томах.

- Но издательство сказало, что в одном томе выпустить ее не получится, поэтому сделали три. Последний том вышел около трех недель назад, - рассказал Константин Малофеев.

КОНКРЕТНО

О чем книга?

Тысячелетиями растет под солнцем сияющая светоносная Империя, единая во всех своих проявлениях от Саргона Аккадского, Хаммурапи и Цезаря до Ивана Грозного, Александра III и Путина. Противостоит Империи мрачный ростовщический Ханаан, в котором между олигархами Карфагена и спекулянтами с Уолл-Стрита так же не существует принципиальной разницы.

«Империя. Настоящее и будущее» рассматриваются события XX и начала XXI веков, когда сокрушенная Ханааном Империя ожила сперва в виде советской державы, а в наши дни возрождается вновь — как настоящая Православная Империя. Трилогия завершается прогнозом нашего будущего, которое уже наступило 24 февраля.

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