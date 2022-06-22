Перекрытие дорог в День города в Новосибирске 26 июня 2022 года: список улиц, где запретят парковку

Движение ограничат в основном по техническим проездам. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Новосибирске на День города 26 июня 2022 года ограничат движение транспорта на нескольких участках. Подробнее о том, каких улиц коснётся ограничение на парковки и проезд, рассказали в мэрии города.

— 25 и 26 июня для обеспечения дорожной безопасности и общественного порядка в период подготовки и проведения мероприятий, посвященных празднованию Дня города, будет временно прекращено движение и ограничена парковка транспортных средств, — рассказали в мэрии.

Места, где нельзя парковаться, обозначат специальными знаками, как и дороги, по которым запретили проезд. Причем, 25 июня, в день подготовки к празднику, ограничение будет всего одно — с 8 утра и до 8 вечера полностью запретят парковку перед зданием № 15 на Красном проспекте.

А вот в День города 26 июня движения транспорта кроме общественного ограничат с 8:00 до 23:30:

— по техническому проезду на участке от площади Инженера Будагова до парковки у здания на улицы Обской, 2;

— по техническому проезду на участке от дома № 4 на улицы Добролюбова до Михайловской набережной.

с 22:00 до 23:30:

— по улице Восход на участке от улицы Кирова до улицы Зыряновской;

— по Октябрьскому мосту на участке от дорожных развязок с улицы Зыряновской до площади имени профессора Лыщинского;

— по проспекту Карла Маркса на участке от улицы Ватутина до площади имени профессора Лыщинского;

— по улицы Немировича-Данченко на участке от улицы Ватутина до площади имени профессора Лыщинского;

— по улицы Блюхера на участке от улицы Котовского до площади имени профессора Лыщинского;

— по эстакаде на площади Инженера Будагова (с исключением въезда с Красного проспекта и с улицы Большевистской).

Стоянка 26 июня запретят с 6:00 до 19:00:

— на парковке перед зданием № 15 на улице Восход;

— на техническом проезде со стороны улице Кирова между сквером «Весна» и площадью Пименова;

— на межквартальном проезде на участке от улицы Кирова до здания № 27, стр. 2 на улице Кирова.

Кроме того, 26 июня с 22.00 до 23.40 будут закрыты входы (выходы) станции метро «Речной вокзал».

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