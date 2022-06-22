В Новосибирске на День города запретили продавать алкоголь

В Новосибирске на День города не будут продавать алкоголь. Фото: Евгения ГУСЕВА

В Новосибирске на День города не будут продавать алкоголь. Такое правило прописал в своем постановлении мэр Анатолий Локоть. Ограничения коснутся определенных зон.

— В целях поддержания общественного порядка и предотвращения чрезвычайных ситуаций местах проведения массовых мероприятий, посвященных празднованию Дня города в 2022 году, организациям общественного питания и торговли, которые находятся около парков и скверов, запрещено продавать алкогольные напитки, — говорится в постановлении.

Заменить алкоголь рекомендуют квасом, соком, коктейлями, мороженным и кондитерскими изделиями.

В частности, спиртное запретят продавать на Михайловской набережной, в районе станций метро «Речной вокзал» и «Октябрьская». А также в районе «Заельцовского парка», парков «Березовая роща», «Бугринская роща». Купить алкоголь будет нельзя и около Монумента Славы, Первомайского сквера, сквера памяти воинов-освободителей в Великой Отечественной войне и сквера Победы в Советском районе.

Торговать спиртным нельзя будет и в центре города — вдоль Красного проспекта, а также в районе центров «Эдем» и «Быстроном» в Советском районе.

Напомним, в 2022 году День города выпадает на 26 июня. Впервые за пандемийный период этот праздник будут отмечать очно. Однако некоторые коронавирусные ограничения все равно будут действовать. В связи с этим в городе не будут перекрывать улицу Ленина, а большинство мероприятий пройдут на свежем воздухе. Основной площадкой станет Михайловская набережная. Более подробно ознакомиться с программой на День города можно здесь.

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