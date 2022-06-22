В Новосибирске начали судить мастера, по вине которой на женщину рухнула глыба льда на Первомайке

Потерпевшая решила примириться. Фото: сообщество "Моя Первомайка" "ВКонтакте"
В Новосибирске мастер ЖКХ ответит за падение глыбы льда на женщину. В результате ЧП потерпевшая получила переломы ног и ребер. Уголовное дело по статье о причинении тяжкого вреда по неосторожности начали слушать в Первомайском районном суде.
ЧП случилось 31 марта 2022 года у дома на улице Ученической, 17. 41-летняя сибирячка приехала навестить мать, при выходе из подъезда на нее обрушилась глыба льда с крыши. Врачи «скорой» отвезли женщину в больницу.
У пострадавшей выявили переломы четырех рёбер, переломы берцовой малой и бедренной кости, внутренней лодыжки с подвывихом стопы и ссадины. При этом стопа была почти раздроблена упавшей глыбой льда и висела на лоскуте кожи.
Женщину выписали 6 мая, она до сих пор проходит лечение и ходит на костылях. Травма помешала ей растить 6-летнюю дочку.
Следователи возбудили уголовное дело, оказалось, что крышу ветхого дома не чистили с 7 марта.
- Обвиняемая – мастер участка УК АО «Сибирский сервисный центр ЖКХ», ранее не судима, у нее двое несовершеннолетних детей. Вину признала в полном объеме. Потерпевшая пояснила – в тот же день к ней приехал директор УК, оказывал помощь, они заключили мировое соглашение по поводу ущерба, – сообщила помощник прокурора Первомайского района Наталья Харитонова.
Адвокат мастера ЖКХ заявила ходатайство о прекращении уголовного дела в связи с примирением, потерпевшая также не возражала. Дело рассматривают в Первомайском районном суде.
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